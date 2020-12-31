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    موظفون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصفقون له عقب التوقيع على أمر تنفيذي

    ترامب يفوت قضاء ليلة رأس السنة في فلوريدا ليعود مبكرا إلى واشنطن

    © REUTERS / Leah Millis
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    يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس من فلوريدا متجها إلى واشنطن في الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت غرينتش).

    وبحسب رويترز فإن عودة ترامب تأتي قبل موعده بيوم واحد لمواصلته معركته مع الكونغرس بخصوص مشروع قانون الدفاع وحزم التحفيز إضافة إلى "محاولته اليائسة لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي مني فيها بالهزيمة".

    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
    © REUTERS / CHERISS MAY
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    يذكر أن مغادرة ترامب جاءت رغم ما كان مقررا سابقا من حضوره حفلا عشية العام الجديد في منتجعه في مار آلاجو بولاية فلوريدا.

    وبحسب رويترز، لم يذكر البيت الأبيض سببا لتغيير خطة عودة الرئيس الأمريكي، لكنها تتزامن مع معركة بين ترامب والكونغرس بسبب استخدامه حق النقض (الفيتو) لحجب مشروع قانون سياسات الدفاع، ومطلبه المتعلق بزيادة قيمة الشيكات التي تُصرف للتحفيز في مواجهة تبعات جائحة كورونا إضافة إلى تصاعد للتوتر مع إيران.

    واتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اليوم الخميس الولايات المتحدة بمحاولة إيجاد ذريعة لشن هجوم على بلاده وتعهد بأن طهران ستدافع عن نفسها رغم أنها لا تسعى للحرب.

    وقال ظريف في تغريدة على تويتر "الرئيس دونالد ترامب وحاشيته يضيعون مليارات لإرسال مقاتلات بي52 وأساطيل إلى منطقتنا. المعلومات القادمة من العراق تشير إلى مخطط لاختلاق ذريعة للحرب".

    وكانت قاذفتا قنابل أمريكيتان من طراز بي52 قد حلقتا فوق الشرق الأوسط أمس الأربعاء فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه رسالة ردع لإيران قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة من طائرة أمريكية مسيرة في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020.

    انظر أيضا:

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