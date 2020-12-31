روسيا تقدم على خطوة "أولى من نوعها" في الفضاء

أعلن المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، ديمتري روغوزين، اليوم الخميس، أن روسيا سترسل و"لأول مرة" مركبة فضائية وعلى متنها رواد فضاء للدوران حول القمر، وذلك في عام 2028.

موسكو- سبوتنيك. وقال روغوزين، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "في عام 2028، يجب أن نرسل طاقما للدوران حول القمر، وفي عام 2030، سوف نحط بطاقمنا على القمر".

في وقت سابق ذكر المسؤول الروسي أن خطط رواد الفضاء للدوران حول القمر ستكون في عام 2029.

هذا وكان من المقرر في الأصل استخدام الصاروخ الحامل الفرط ثقيل من طراز "ينيسي"، لإرسال الأطقم إلى القمر، ولكن في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ذُكر أن صاروخ "أنغارا-إيه 5 بي" سيكون كافيا لهذا الغرض.