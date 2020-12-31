إيران تحذر من "جعل العام الجديد عزاء لجميع لأمريكيين"

هدد المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران، حسین دهقان، اليوم الخميس، القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الخليج، قائلا إن "الصواريخ الإيرانية تغطي كل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة".

وقال المستشار العسكري للمرشد الأعلى: "الأمريكيون في حالة تأهب خوفا من انتقام إيران، وكخطوة دعائية حلقت قاذفتا بي-52 في سماء الخليج".

وكتب دهقان في تغريدة: "نوصي الرجل الذي طرد من البيت الأبيض (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، ألا يجعل من العام الجديد عزاء بالنسبة للأمريكيين".

در خبرها دیدم آمریکایی‌ها از ترس انتقام در آماده‌باش هستند و برای تبلیغات، دو بمب‌افکن B-52 هم بر فراز خلیج فارس به پرواز درآورده‌اند



تمام پایگاههای نظامی‌شان در منطقه زیر پوشش موشک‌های ماست



به اخراجی کاخ سفید توصیه میکنم سال نو میلادی را برای آمریکایی‌ها به عزا تبدیل نکند — حسین دهقان (@Dehghanmedia) December 31, 2020

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن

إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها ستدافع فورا وبكل الوسائل عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني في تغريدة، أن هناك معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى وجود مخطط أمريكي لاصطناع ذريعة لشن حرب ضد طهران.

وشدد ظريف أن إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها ستدافع فورا وبكل الوسائل عن شعبها، وأمنها، ومصالحها الحيوية. حذر ظريف أمريكا في وقت سابق من هذا الشهر من عواقب أي "مغامرة محتملة" في المنطقة.

فيما قال مسؤول عسكري أمريكي كبير، الأربعاء، إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران عازمة على الانتقام بقوة لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأفاد القائد العسكري في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، بأن إيران تنوي توجيه (هجمات دقيقة) إلى الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي، في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.