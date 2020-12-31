مع قوات بلاده.. رئيس وزراء فرنسا يقضي ليلة رأس السنة في تشاد

يقضي جان كاستيكس رئيس الوزراء الفرنسي، ليلة رأس السنة مع قوات بلاده في تشاد.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن رئيس الوزراء الفرنسي، يزور، اليوم الخميس، تشاد ليتفقد عناصر قوّة "برخان".

وقال كاستيكس أثناء لقاء مع رئيس تشاد بمقر إقامته قرب الحدود السودانية:" أجرينا مناقشات مثمرة ومتعمقة".

وأوضح أنهما بحثا سبل تعزيز التعاون، بين البلدين لتحقيق هدف مشترك هو محاربة "الإرهاب".

ومن المقرر أن يكرم رئيس وزراء فرنسا، مساء اليوم الخميس، الضحايا في كلمة يدلي بها في معسكر كوسي في نجامينا، مركز قيادة قوة برخان.

ويقضي رئيس الوزراء ليلة رأس السنة مع جنود بلاده الـ 800 المتواجدين في القاعدة التي تنطلق من خلالها العمليات في قطاع الساحل والصحراء.

وفي أول أيام العام الجديد (الجمعة) يلتقي كاستيكس الوحدات المتواجدة في فايا لارجو شمالي تشاد، وهي واحة مطلة على ليبيا.

وبعد ذلك، ينتقل كاستيكس إلى أبشي شرقي البلاد التي تعد مركزا اقتصاديا وحصنا عسكريا على مقربة من الحدود السودانية.