لندن تسجل زيادة قياسية يومية بعدد إصابات "كوفيد-19"

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل زيادة قياسية يومية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 55892 إصابة، و964 حالة وفاة.

لندن - سبوتنيك. ويوم أمس، تم تسجيل 50.023 حالة إصابة، و981 حالة وفاة.

ومنذ انتشار الوباء في البلاد، تم تسجيل 2484941 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و73331 حالة وفاة.

هذا وفرضت السلطات البريطانية يوم أمس الأربعاء القيود إلى الحد الأقصى في عدة مناطق أخرى في إنجلترا، وبالإضافة إلى زيادة مستوى التهديد بالانتشار في أجزاء أخرى من البلاد بسبب الانتشار السريع للسلالة الجديدة لـ (كوفيد-19).