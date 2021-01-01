رئيسة وزراء اسكتلندا تتعهد بإعادة بلادها إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، اليوم الجمعة، أنها أبلغت بروكسل بأن اسكتلندا ستعود قريبا الاتحاد الأوروبي.

وقالت نيكولا في تغريدة عبر تويتر: "اسكتلندا ستعود قريبا، يا أوروبا.. اجعلوا الأبواب مفتوحة".

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿❤️🇪🇺❤️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/qJMImoz3y0 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 31, 2020

يشار إلى أن أعضاء البرلمان الاسكتلندي صوتوا لرفض اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وانتهت الفترة الانتقالية في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بنهاية العام 2020، ودخل الاتفاق بشأن علاقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين لندن والتكتل الأوروبي حيز التنفيذ.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا، مرارًا إن بلاها صوتت ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وأن الانسحاب من الاتحاد حدث ضد إرادة الشعب الاسكتلندي.

كما دعت في السابق، إلى إجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة. وفي العام 2014، صوتت اسكتلندا للبقاء جزءًا من المملكة المتحدة، التي كانت عضوًا في الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.