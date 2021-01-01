الصحة العالمية تدرج لقاح فايزر ضمن لقاحات الاستخدام الطارئ

وقالت المنظمة إن الخطوة تفتح الباب أمام الدول للتعجيل بالموافقة على استيراد اللقاح وتحصين مواطنيها ضد الوباء، بحسب رويترز.

وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة مدير عام المنظمة "إنها خطوة إيجابية للغاية لضمان القدرة على الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم".

وأضافت: "لكنني أريد التشديد على ضرورة بذل جهود عالمية أكبر لإنتاج القدر الكافي من إمدادات اللقاحات اللازمة لتلبية احتياجات الفئات المعرضة للخطر في كل مكان".

وكانت شركة "فايزر"، قد أعلنت الشهر الماضي، أن لقاحها الذي تطوّره بالشراكة مع "بايونتك" الألمانية، قد أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبأنه استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام "الطارئ".

وحسب الدراسة التي نشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي في دورية "لانسيت" الطبية، فإن لقاح "فايزر – بايونتك" يعتمد على تقنية تعتمد على المادة الوراثية المعروفة باسم "مرسال الحمض النووي الريبي" أو "إم آر إن إيه".

ويتم حقن اللقاح في جرعتين بفاصل 3 أسابيع. وبعد حقنه تنقل الكبسولة الدهنية حمولتها إلى داخل خلايا الجسم، وهذا ما يحفزها على تكوين بروتين "سبايك"، وهو ما يساعد الجهاز المناعي في التعرف على فيروس كورونا ومن ثم مهاجمته.