بريطانيا... إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بوسط لندن

نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث طعن بوسط لندن، بعد دقائق من بداية العام الجديد.

واستجابت خدمة الإسعاف في لندن لتقارير واردة بوقوع الحادث في الساعة 12.34 صباحًا، حيث تم نقل رجلين وامرأة إلى المستشفى، حسبما قال متحدث خدمة الإسعاف.

واحتشدت الشرطة ورجال الإطفاء وطاقم الإسعاف في موقع الحادث، وأعلنت شرطة وستمنستر بمنح أفرادها صلاحيات إضافية للتوقيف والتفتيش، في جميع أنحاء شمال وستمنستر.

#Westminster

BREAKING: Two men and a woman have been rushed to hospital following serious violence in central-London.



Two men suffered multiple stab wounds on Edgware Road, W2, while a woman sustained a head injury.



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وقالت شرطة وستمنستر عبر تويتر إنه: "تمت الموافقة (منح الشرطة صلاحيات) القسم 60 من الساعة 01:17 حتى 06:00 ساعة وذلك بسبب حادث طعن وقع في طريق إدجوير".

A Section 60 has been authorised from 0117 hours until 0600 hours by Insp HUGHES. The authority is for North Westminster. This is due to a stabbing that occurred on Edgware Road. Watch this for info on #Section60 https://t.co/F7Iu0ZQgyY pic.twitter.com/trNZcemvPe — MPS Westminster (@MPSWestminster) January 1, 2021

وتُظهر اللقطات وجود ما لا يقل عن ثلاث شاحنات لشرطة العاصمة في موقع الحادث، إلى جانب سيارتي إسعاف وسيارة إطفاء، مع ما يصل إلى عشرة من رجال الإطفاء وضباط الشرطة الموجودين.