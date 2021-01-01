قائد فيلق القدس يهدد: الرد على اغتيال سليماني قد يأتي من الداخل الأمريكي

قال اسماعيل قاآني قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني إن الرد على اغتيال قاسم سليماني قد يأتي من الداخل الأمريكي، مشيرا إلى أنه قد يخرج أفراد من داخل أمريكا يردون على اغتيال سليماني.