الرئيس الأوكراني: عودة تسعة مواطنين أوكرانيين من بين المحتجزين بمعسكرات النازحين في سوريا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عودة تسعة مواطنين أوكرانيين من معسكرات النازحين في سوريا، معلنا أن بلاده ستعمل على إعادة مواطنيها بغض النظر عن هويتهم والمشاكل التي وقعوا فيها.

كييف - سبوتنيك. وكتب زيلينسكي على موقع "تليغرام": "أخيرا عاد مواطنونا من سوريا، نساء وأطفال كانوا محتجزين لعدة سنوات في معسكرات النازحين في ظروف مروعة. أوكرانيا ستعيد مواطنيها كلهم، مهما كانت هويتهم، ومهما كانت المشكلة التي وقعوا فيها...".

ووفقا لمستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، فقد عاد تسعة مواطنون.

وكتب أريستوفيتش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يتواجد نحو سبعين مواطن في الأسر: هم أطفال ونساء. لقد عاد اليوم تسعة مواطنون، سبعة أطفال وامرأتان...".

كانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلنت في عام 2020 العمل على عودة مواطنين أوكران محتجزين في معسكر الهول للاجئين في سوريا.