احتراق عشرات المركبات بسبب احتفال رأس السنة في فرنسا... فيديو

أُضرمت النيران في عشرات المركبات في جميع أنحاء ستراسبورغ، بعد أن انتهكت مجموعات من المخربين أمر حظر التجول في الساعة 8 مساءً، ونزلوا إلى الشوارع للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة التي شهدت حرق مئات السيارات خلال الإجازات السابقة.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" عن مصادر بالشرطة أن 30 سيارة على الأقل دمرت في هجمات إحراق متعمدة مساء الخميس.

وقال مكتب جوزيان شوفالييه، محافظ منطقة بارين: "نحن بالفعل في عدد معين من السيارات المحترقة"، مضيفًا أنه تم إلقاء القبض على العديد من السيارات طوال الليل.

شوهدت السيارات المشتعلة، وكذلك تلك التي اشتعلت فيها النيران بالكامل، في مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الحالات كانت تطلق دوي انفجارات عالية مع اشتعال وقود المركبات.

👮‍♀️ Nouvel An 👮



Comme prévu, les forces de l’ordre sont très présentes sur l’Eurométropole de #Strasbourg et les signalements d’incidents sont déjà nombreux sur les réseaux sociaux.



Comme on le craignait, la nuit risque d’être longue et sous tension pour les forces de l’ordre. pic.twitter.com/EGdV3UdoPP — Info Trafic Alsace (@ITA6768) December 31, 2020

وحذر شيفالييه في وقت سابق يوم الخميس من أنه لن يكون هناك "تنازل" للمخربين ، وقال إن المدينة "لا تستطيع تحمل نفس الرقم القياسي العام الماضي" وأن السلطات فعلت كل ما في وسعها للحد من احتراق السيارات، بحسب ما أورده موقع قناة "آر تي" الناطقة باللغة الإنجليزية.

وفي عام 2019، تم حرق حوالي 220 سيارة في المدينة في سلسلة لا هوادة فيها من التخريب عشية رأس السنة الجديدة.

بالإضافة إلى حظر التجول في جميع أنحاء البلاد عند الساعة 8 مساءً وإغلاق عدد من الشوارع في ستراسبورغ، تم حظر الألعاب النارية طوال شهر ديسمبر بأكمله. كما أنشأت الشرطة المحلية "قوات متحركة" في "مواقع إستراتيجية" في جميع أنحاء المدينة ، وفقًا لآني بريغال، مديرة الأمن العام في Bas-Rhin. تمركز ما مجموعه 100000 ضابط ودرك في جميع أنحاء فرنسا لفرض القيود، وتم حظر بيع الوقود بالتجزئة مؤقتًا.

لكن الإجراءات لم تفعل شيئًا يذكر لوقف الهيجان مساء الخميس، مع حشود من المخربين في الشوارع على الرغم من حظر التجول والتواجد الكبير لإنفاذ القانون، بما في ذلك طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة، تم تصويرها وهي تسلط كشافًا ضوئيًا على المدينة أدناه. يبدو أيضًا أن الحظر المفروض على الألعاب النارية قد تم تجاهله إلى حد كبير، حيث سُمع دوي الانفجارات طوال الليل.

ستراسبورغ ليست المدينة الوحيدة التي شاركت في احتفال الحرق العمد السنوي للعام الجديد، حيث تم حرق 1457 سيارة العام الماضي في فرنسا ككل ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام. وشهد العام السابق إحراق 1290 مركبة.

أصبح الدمار بمثابة طقس سنوي في الضواحي الفرنسية منذ عام 2005، عندما اجتاحت أعمال الشغب باريس ومدن أخرى لمدة ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى اشتعال الدخان في عدد لا يحصى من المباني والسيارات وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.