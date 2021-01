احتراق عشرات المركبات بسبب احتفال رأس السنة في فرنسا... فيديو

👮‍♀️ Nouvel An 👮



Comme prévu, les forces de l’ordre sont très présentes sur l’Eurométropole de #Strasbourg et les signalements d’incidents sont déjà nombreux sur les réseaux sociaux.



Comme on le craignait, la nuit risque d’être longue et sous tension pour les forces de l’ordre. pic.twitter.com/EGdV3UdoPP