إصابة 3 من رجال الدرك أثناء محاولتهم تفريق حفلة لـ2000 شخص في فرنسا... فيديو

أصيب ثلاثة من رجال الدرك بينما كانوا يحاولون تفريق حفل فى منطقة بريتاني الفرنسية حيث كان هناك 2000 شخص وسط حظر تجوال فى البلاد.

وذكرت القناة التليفزيونية "بي إف إم تي في" المحلية: أن الحفلة تم تنظيمها في بلدة ليرون، وحاول رجال الدرك التدخل، لكنهم رشقوا بأشياء مختلفة. ونتيجة لذلك، أصيب 3 منهم".

Brexit: "le Royaume-Uni reste un pays allié et ami de la France et cela ne va pas changer", déclare l'ambassadeur britannique à Paris pic.twitter.com/yPAMntDnPt — BFMTV (@BFMTV) January 1, 2021

وأضافت القناة، "أضرم أيضا الموجودون في الاحتفال الغير شرعي، النار في مركبة تابعة للدرك، وتم استدعاء تعزيزات لتفريق المخربين".

وفى وقت سابق ذكرت وكالة "فرانس بريس" للأنباء أنه "تم وقف حفل لـ300 شخص فى مرسيليا".

وكان وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران قد حث الفرنسيين، في وقت سابق، على عدم الاحتفال بالعام الجديد بسبب المخاطر التى يتعرض لها وسط وباء الفيروس التاجي .

وعلى خلفية الموجة الثانية من وباء الفيروس التاجي في فرنسا، أُدخل حجر صحي جديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر، واستمر حتى 15 كانون الأول/ديسمبر.

ثم استعيض عن الحجر الصحي بحظر تجول كامل.