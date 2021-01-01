مستشار خامنئي لترامب: لا تجعل 2021 عام عزاء للأمريكيين

قال حسین دهقان، مستشار المرشد الأعلى في إيران، مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا تحول العام الميلادي الجديد إلى عزاء للأمريكيين".

وأوضح دهقان في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الصواريخ الإيرانية تغطي كافة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة".

وقال مستشار خامنئي لشؤون التصنيع الدفاعي وإسناد القوات المسلحة "نوصي الرجل الذي طرد من البيت الأبيض، بألا يحول العام الميلادي الجديد إلى عزاء للأمريكيين".

وأضاف: "الأمريكيون في حالة تأهب خوفا من انتقام إيران، وكخطوة دعائية حلقت قاذفتا بي 52 في سماء الخليج الفارسي".

در خبرها دیدم آمریکایی‌ها از ترس انتقام در آماده‌باش هستند و برای تبلیغات، دو بمب‌افکن B-52 هم بر فراز خلیج فارس به پرواز درآورده‌اند



تمام پایگاههای نظامی‌شان در منطقه زیر پوشش موشک‌های ماست



به اخراجی کاخ سفید توصیه میکنم سال نو میلادی را برای آمریکایی‌ها به عزا تبدیل نکند — حسین دهقان (@Dehghanmedia) December 31, 2020

يذكر أن المناوشات الكلامية بين إيران والولايات المتحدة قد كثرت خلال الفترة الأخيرة، على وقع الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني.

فمن جانبه أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق أن بلاده وشعوب المنطقة ستنتقم في الوقت المناسب لاستشهاد قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني.

أيضا فإن اسماعيل قاآني قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني قد صرح، أمس الخميس، بأن الرد على اغتيال قاسم سليماني قد يأتي من الداخل الأمريكي، مشيرا إلى أنه قد يخرج أفراد من داخل أمريكا يردون على اغتيال سليماني.