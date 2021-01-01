الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعاقب كافاني بسبب منشور على إنستغرام

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مهاجم مانشستر يونايتد الأوروغوياني، إدينسون كافاني، بتعليق مشاركته بثلاث مباريات وتغريمه بـ100 ألف جنيه إسترليني بسبب قصص نشرها على "إنستغرام".

نشر كافاني البالغ 33 عاما مستخدما خاصية القصص عبر "إنستغرام" ردا على رد على تهنئة من أحد أصدقائه وقال: "غراسياس نغريتو، شكرا لك أيها الأسود الصغير" وذلك بعد الفوز على ساوثهامبتون 3-2 ضمن الدوري المحلي "البريميرليغ" في الشهر الماضي، في مباراة سجل خلالها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق ثنائية. وسرعان ما قام بحذفه.

— The Guardian (@guardian) December 31, 2020

​ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، سيغيب كافاني عن مباريات يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الممتاز، ومانشستر سيتي في كأس الرابطة، وواتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.