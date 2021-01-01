الصفدي يهنئ البرتغال لتسلمها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي

هنأ وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، البرتغال بمناسبة توليها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال الصفدي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" "نهنئ البرتغال لمناسبة توليها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. نتطلع إلى استمرار العمل على تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية الصلبة، تجاوز التحديات المشتركة وتوسعة آفاق التعاون. أطيب الأمنيات بالتوفيق".

نهنئ #البرتغال لمناسبة توليها الرئاسة الدورية لمجلس #الإتحاد_الأوروبي. نتطلع إلى استمرار العمل على تعزيز الشراكة #الأردنية #الأوروبية الصلبة، تجاوز التحديات المشتركة وتوسعة آفاق التعاون. أطيب الأمنيات بالتوفيق. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) January 1, 2021

وعبر الصفدي عن تطلعه لمتابعة العمل على تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية الصلبة، وتجاوز التحديات المشتركة وتوسعة آفاق التعاون.

وتسلمت البرتغال الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من ألمانيا يوم الجمعة، وهو دور يعد بالمطالبة بفصل دراسي سيظل يتسم بالاستجابة للأزمة الصحية.

وحذر رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا من أن "المرحلة المقبلة ليست أقل تطلبا".

وقال في منتدى: "حان الوقت لاتخاذ الإجراءات، لوضع الأدوات التي حصلنا عليها على أرض الواقع: خطة التطعيم على المستوى الأوروبي وخطط التعافي الوطنية".

بعد التغلب على حق النقض في بولندا والمجر في القمة الأخيرة للرئاسة الألمانية، ستتناول الرئاسة البرتغالية تنفيذ خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو ممولة بقرض مشترك غير مسبوق.