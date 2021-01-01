إيران تحذر مجلس الأمن الدولي من "تصعيد خطير" مع أمريكا في المنطقة

قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أمريكا زادت من تحركاتها في الخليج وبحر عمان خلال الأيام القليلة الماضية، وإنها تقوم بعمليات عسكرية استفزازية.

طهران- سبوتنيك. ونقل موقع الحكومة الإيرانية أن البعثة أكدت في رسالتها أن "التحركات الأمريكية في الخليج وبحر عمان ازدادت في الأيام الأخيرة، وأن واشنطن أرسلت معدات عسكرية ومتطورة وتقوم بأعمال عسكرية استفزازية في الخليج".

وأضافت البعثة الإيرانية في رسالتها الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي، إن ما وصفته بـ"استفزازات" الولايات المتحدة عبر إرسال قاذفات استراتيجية إلى المنطقة، قد تؤدي إلى تصعيد خطير.

وهدد المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران، حسین دهقان، الخميس، القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الخليج، قائلا إن "الصواريخ الإيرانية تغطي كل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة".

وقال المستشار العسكري للمرشد الأعلى:

الأمريكيون في حالة تأهب خوفا من انتقام إيران، وكخطوة دعائية حلقت قاذفتا بي-52 في سماء الخليج.

وكتب دهقان في تغريدة: "نوصي الرجل الذي طرد من البيت الأبيض (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، ألا يجعل من العام الجديد عزاء بالنسبة للأمريكيين".

فيما قال مسؤول عسكري أمريكي كبير، الأربعاء، إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران عازمة على الانتقام بقوة لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأفاد القائد العسكري في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، بأن إيران تنوي توجيه (هجمات دقيقة) إلى الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي، في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.