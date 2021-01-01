بورتلاند... أعمال شغب ليلة رأس السنة... فيديو

وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، "تصاعد تجمع في وسط مدينة بورتلاند إلى أعمال شغب. ألقى المشاركون العديد من الأشياء الحارقة على ضباط الشرطة وأطلقوا الألعاب النارية التجارية في مبنى المحكمة الفيدرالية ومركز العدالة".

Press Release: Molotov Cocktails and Other Objects Thrown during Riot in Downtown Portland (Photo)

Link: https://t.co/vNCUQ8ItBW pic.twitter.com/zYMOoFRfOi — Portland Police (@PortlandPolice) January 1, 2021

وذكرت قناة "كوان" التلفزيونية المحلية أن المتظاهرين رسموا كتابات على الجدران وحطموا نوافذ المتاجر وأشعلوا النار. ونتيجة لذلك، استخدمت الشرطة في بداية سن الثانية عشرة وسائل خاصة، بما في ذلك رذاذ الفلفل "أصوات كرات الفلفل والرصاص المطاطي". ونتيجة لذلك، استخدمت الشرطة في بداية سن الثانية عشرة وسائل خاصة، بما في ذلك رذاذ الفلفل "أصوات كرات الفلفل والرصاص المطاطي".

وعشية الهجمات، تم شن هجمات على إدارة المدينة ومكتب شرطة بورتلاند ونحو اثني عشر موقعا آخر.

ولم تقم قوات الأمن باحتجاز أي شخص خلال أعمال الشغب، التي شهدتها المدينة.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطات المدينة، التي لم تستطع، حسب رأيه مواكبة موجة الاحتجاجات والعنف الصيف الماضي، فيما قال مسؤولو المدينة إنهم لا يحتاجون إلى عملاء اتحاديين زادوا التوتر فقط للاحتجاجات.

في الصيف، في أعقاب الاحتجاجات ضد تعسف الشرطة، أصبحت بورتلاند مكانًا لم تهدأ فيه لعدة أشهر.