تفوقت على أمريكا وبريطانيا... إسرائيل تطعم جزءا كبيرا من سكانها ضد كورونا

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم ضد وباء "كوفيد 19" بلقاح "فايزر- بيو إن تك" في البلاد وصل إلى مليون شخص، أي أكثر من 10% من سكان البلد الذي يقطنه 9.2 مليون نسمة، في أقل من أسبوعين.

القاهرة- سبوتنيك. والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالشخص الذي تلقى اللقاح ليكون رقم مليون في أعداد من تلقوا التطعيم.

وقال نتنياهو عبر حسابه بمنصة "تويتر": "قلت لمحمد جبارين من مدينة أم الفحم وهو الإسرائيلي رقم مليون الذي تطعم بلقاح كورونا إننا نكسر كافة الأرقام القياسية. جلبنا ملايين اللقاحات واستبقنا كل العالم. نتقدم بسرعة فائقة بهدف تطعيم جميع المواطنين ومن المهم لي أن يتلقى المواطنون العرب التطعيم سريعا".

وبدأت إسرائيل جولة التطعيم في 20 من الشهر الماضي، بعدما أقرت السلطات الصحية استخدام لقاح شركة "فايزر"، وبالفعل تلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفلين اللقاح في وقت سابق.

وبحسب وزارة الصحة، فإن أول من تلقى التطعيم هم الطواقم الطبية والعاملين في قطاع الصحة، بحسب الترتيب التالي؛ الطاقم الطبي في المستشفيات، وصناديق المرضى، والعيادات الخاصة، وعيادات الأسنان، ومستشفيات الشيخوخة والطب النفسي، وطلاب التمريض والطب الذين يجرون جولات سريرية، وكذلك الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاما فما فوق.

حتى الآن، أعلنت الولايات المتحدة، التي اعتمدت لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، عن تطعيم ما يقارب 3 ملايين شخص، فيما وصلت عدد من حصلوا على لقاحات مضادة لكوفيد في بريطانيا إلى نحو 600 ألف شخص (أي أقل من 1% من تعدد سكان البلدين تحصنوا باللقاح ضد المرض).

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، من أن الوتيرة الحالية لتطعيم المواطنين ضد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، تعني أن البلاد ستستغرق سنوات بدلا من شهور لتحصين جميع الأمريكيين.

تتصدّر ألمانيا قائمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تطعيما لسكانها مع أكثر من 130 الف شخص تلقوا اللقاح في غضون خمسة أيام، بحسب شبكة "يورو نيوز".