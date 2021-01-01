شركة "بيو إن تك": هناك فجوة في المعروض العالمي من لقاحات "كوفيد"

قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيو إن تك"، إنه يعمل مع شركائه في شركة "فايزر" الأمريكية على تعزيز إنتاج لقاحهما ضد فيروس كورونا لسد فجوة في إمدادات اللقاح المتوافرة في الأسواق.

برلين- سبوتنيك. وأضاف أوغور شاهين في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألماانية: في الوقت الحالي، لا تبدو الأمور وردية، فهناك فجوة معينة حيث لا توجد لقاحات أخرى مسجلة وعلينا سد الفجوة بلقاحنا.

وتابع شاهين قائلا إن "هذا هو السبب في أننا وفايزر نعمل على اكتشاف ما إذا كان بإمكاننا إنتاج المزيد وكيف للقيام بذلك"، مضيفا أنه بحلول أواخر يناير/ كانون الثاني سيكون الوضع واضحا.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن

الشركة كانت تبحث عن شركاء يمكنهم تصنيع اللقاح الخاص بهما، مشيرا إلى وجود قدرة محدودة لإنتاج لقاح بالجودة المطلوبة.

وقال شاهين: "نبذل قصارى جهدنا لإنتاج المزيد، بما في ذلك في ألمانيا، ربما يكون خط الإنتاج الجديد في ماربورغ جاهزا في فبراير، في وقت أبكر بكثير مما هو مقرر، وينتج 250 مليون لقاح في الأشهر الستة الأولى".

فيما قال أوزليم توريسي، كبير المسؤولين الطبيين في "بيو إن تك"، في نفس المقابلة مع دير شبيغل، إن 5 شركات أوروبية تنتج لقاح الشركة حاليا بينما تجري مفاوضات مع المنتجين المحتملين لمكونات اللقاح.