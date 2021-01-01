ألمانيا... حريق "متعمد" يستهدف سيارات تابعة للجيش

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة 1 يناير/كانون الثاني، أن حريقا "متعمدا" استهدف سيارات تابعة للجيش الألماني في مدينة "لايبزغ" الألمانية في ولاية ساكسونيا.

وأشارت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية إلى أن النيران اندلعت في عدد من سيارات الجيش الألماني عشية رأس السنة الجديدة، بحسب مكتب الشرطة الجنائية المحلية.

وعثر رجال الشرطة بجوار سيارات الجيش الألماني المحترقة على خطاب اعتراف منشور يمنح مؤشرات لوجود دوافع سياسية لتلك العملية.

ولفتت الشبكة إلى أن التيار اليساري المتطرف الألماني قد يكون وراء تلك العملية.

وقال مكتب مكافحة الجريمة بالولاية إن مجهولين أضرموا النار في 11 مركبة تعمل بالدفع الرباعي ومقطورة داخل مبنى مخصص للسيارات، حيث كانت المركبات تُهيأ للإصلاح هناك. ودُمرت 7 مركبات بصورة كلية، ولم تقدر الخسائر المادية حتى الآن.

وتولت فرقة مكافحة العنف التابعة لمركز مكافحة التطرف والإرهاب بالشرطة الألمانية التحقيقات في شبهة إضرام حريق خلال الليل.

وفي هذا السياق، قال مكتب مكافحة الجريمة في ولاية ستكسونيا إن الأمر يعتمد على مساعدة الشعب لإيضاح ملابسات إضرام الحريق.