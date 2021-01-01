طهران: اغتيال زعماء أجانب علامة تجارية أمريكية وإسرائيلية مميزة وليست إيرانية

نفت الخارجية الإيرانية، ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، بأن الرئيس حسن روحاني، توعد نظيره الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالاغتيال والموت.

وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، ردا على ما ذكرته الصحيفة الأمريكية، إن"اغتيال زعماء أجانب علامة مميزة للعلامة التجارية الأمريكية الإسرائيلية وليس الإيرانية".

Cowardice in assassinating foreign leaders is a US-Israeli trademark; NOT Iranian.@WashTimes should know better than to publish #FakeNews & spread anti-Iran bigotry -even though it has featured PAID content by the outlaw MeK terrorist cult.

Your readers deserve better! https://t.co/f8OrGEu4cm pic.twitter.com/FxuYqbp2IE — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) January 1, 2021

وطالب خطيب زادة صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية بأن تكون "أكثر نضجًا من نشر أخبار كاذبة معادية لإيران"، مضيفًا أن "جمهور هذه الصحيفة يستحق محتوى أفضل".

ونقلت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء الماضي، عن روحاني قوله خلال اجتماع لحكومته إن"الرئيس ترامب سيموت قريبًا متوعدًا بالثأر الدموي لمقتل قاسم سليماني"، مضيفا أن "أحد آثار هذا العمل الغبي والمخزي، هو أن ترامب انتهى".

ويشار إلى أن الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، والحاج أبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة الحشد الشعبي العراقي، وثمانية من رفاقهما، قتلوا صباح الجمعة، 3 يناير/ كانون الثاني 2020، في غارة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي.