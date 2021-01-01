مأساة على وشك الحدوث.. الاحتفالات بـ"رأس السنة" كادت تسقط طائرة "إيرباص"... فيديو

اصطدمت طائرة ركاب مدنية من نوع "إيرباص" بجسم غريب أثناء تحليقها في يوم الاحتفال بأعياد رأس السنة في أمريكا، ما كاد أن يتسبب بحدوث مأساة.

ونشر موقع "ويب إنفوميل" الأمريكي المتخصص بالطائرات على صفحته الرسمية في "تويتر" مشاهد للطائرة الأمريكية، مشيرا إلى أن طائرة من نوع "إيرباص" قد اصطدمت بجسم غريب أثناء تحليقها من أمريكا إلى كولومبيا.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة كانت متجهة من مقاطعة أورلاندو في أمريكا إلى بوغوتا في كولومبيا، واضطرت إلى الهبوط اضطراريا في مطار إلدورادو ليلة رأس السنة، وفقًا لصحيفة "The Aviation Herald".

وبحسب الصحيفة اصطدمت الطائرة بجسم كبير يطفو في الهواء ما جعل قائد الطائرة يأخذ قرارا عاجلا بتنفيذ هبوط اضطراري حفاظا على سلامة الركاب.

🚨#ÚLTIMAHORA La irresponsabilidad de unos desadaptados estuvo a punto de causar una tragedia. Hace momentos un Airbus A320 (N557AV) de Avianca impactó un globo pirotécnico cuando aproximaba a Bogotá procedente de Orlando, obligándole a aterrizar de emergencia. pic.twitter.com/cELiXagAUO — Webinfomil.com (@Webinfomil) January 1, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن الجسم الذي اصطدمت به الطائرة هو عبارة عن زينة احتفالية طارت في الهواء لمسافة عالية جدا.

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