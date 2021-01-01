أقمار صناعية ترصد طائرة صينية ضخمة تقلب موازين القوى على حدودها... صور

نشرت وسائل إعلام مشاهد التقطتها الأقمار الاصطناعية ادعت فيها قيام الجيش الصيني بعملية تحضيرات واختبارات جديدة في بحر الصين الجنوبي من شانها أن تقلب موازين القوى على الحدود الصينية.

وانتشرت مؤخرا عدد من الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية تبين هبوط إحدى طائرات الجيش الصيني فوق جزيرة سبراتلي.

وبينت الصور الملتقطة للطائرة الضخمة الجديدة التي هبطت فوق الشعاب المرجانية للجزيرة يوم عيد الميلاد، ظهور طائرة صينية ضخمة لم ترصد سابقا، بحسب موقع "scmp".

وأشار الموقع إلى أن الطائرة الضخمة هي طائرة صينية جديدة تعتبر واحدة من أكبر الطائرات المخصصة للنقل في الصين والتي تعمل على اختبارها في الوقت الحالي.

وبحسب المصادر العسكرية فإن الجيش الصيني كان يختبر قدرات طائرات النقل الخاصة به، وقامت الأقمار الاصطناعية بالتقاط ثلاث صور لهذه الطائرة أثناء تنفيذها هذه العملية.

وتتزامن هذه الاختبارات للطائرة الصينية الجديدة مع تنفيذ الجيش الصيني ثلاث مناورات في المياه قبالة هاينان، على بعد حوالي 1200 كيلومتر شمال سبراتلي، وشاركت الطائرة البرمائية من طراز 075 في تلك المناورات.

Recent Hi-res 🛰️img at #Hotan shows large scale deployment of Shaanxi KJ-500 AEW aircraft along with with existing 2 squadrons of J-11 deployed on the airport tarmac.



Seen here are 4 KJ-500s and a Y-20 transport plane#IndiaChinaStandOff#IndiaChinaFaceOff #India #China #osint pic.twitter.com/VJDqDphNOb — Viper (@viper202020) November 29, 2020

وبالتزامن مع ذلك، انتقد المجتمع الدولي، وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام، مرارا وتكرارا بناء الصين لمنشآت عسكرية على الجزر الاصطناعية مثل سبراتلي، معتبرين أن ذلك يعرض حرية الملاحة البحرية للخطر.

#ChinaDefense One Y-20 large transport plane can carry two Type 15 lightweight tanks and realize long-range deployment of 7,800 km, greatly expanding China’s strategic military transport capability: report https://t.co/J3nyhF8l1h pic.twitter.com/ARIatonnKS pic.twitter.com/sVvZhTEfra — Elvis Pepple (@PeppleElvis) April 8, 2020

والجدير بالذكر، أن هذه الطائرة الصينية المختبرة، ليست المركبة الحربية الأولى التي يطلقها الجيش الصيني لتعزيز قدراته في المنطقة، فقد أطلق مسبقا مدمرة حربية في مياه سبراتلي في 22 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن الصين دشنت أكبر طائراتها الحربية، وهي الناقلة Y-20، وأقلعت بها بشكل مباشر إلى بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

شوهدت الطائرة الضخمة في مهبط الطائرات على الشعاب المرجانية العسكرية في جزر سبراتلي ولكن لم يتم رصدها وهي تحمل أو تفريغ البضائع.

وبدوره، أكد مصدر عسكري صيني العملية وقال إن الطائرة الجديدة Y-20 تم نشرها لاختبار قدراتها.

As DG #ISPR informed the press today:#PLAAF Y-20 Military Transport Aircraft lands in #Pakistan:#China is Pakistan’s closest friend & partner.

Today a plane load of medical supplies & a team of #Chinese doctors arrived to stay for 2 months.

🇨🇳🤝🇵🇰pic.twitter.com/7Uh8QFBpaf — Malik Khurram Khan Dehwar (@KhurramDehwar) April 24, 2020

وقال المصدر دون الكشف عن مزيد من التفاصيل: "هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الصين طائرات Y-20 في سبراتلي".