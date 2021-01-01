ظهور أجسام معدنية غامضة في كندا تثير الخوف

ظهرت كتلة متراصة (مونوليث) غامضة - تشبه تلك التي ظهرت لفترة وجيزة في صحراء يوتا، وعلى مرج في هولندا، وفي وارسو وعلى قمة تل روماني - في تورنتو الكندية.

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وقالت وسائل إعلام كندية إن الهيكل المعدني اللامع الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار ويبدو أنه أجوف شوهد على شاطئ المدينة ليلة رأس السنة. تم الإبلاغ عن حالات مماثلة مؤخرا في فانكوفر وفي مدينة وينيبيغ في الغرب الأوسط.

Toronto - Un mystérieux obélisque en métal, similaire à ceux apparus dans le désert de l'Utah et plusieurs pays européens, a été découvert jeudi sur une berge de la ville. (Photo: wesleytoldmetogetinsta)#monolithmystery #monolith pic.twitter.com/RlKLTfjwpK — Bruno Guglielminetti (@Guglielminetti) January 1, 2021

كان السكان المحليون متحمسين للحصول على لمحة عن الجسم الذي اقترح البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إما أنه "فن مارق" تركه الفضائيون، أو ترويج لفيلم قادم، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

أبدى آخرون شعورهم بالقلق من أن حشود المشاهدين سوف تتدفق إلى حي هامبر باي شورز ،في انتهاك لنداءات مسؤولي الصحة العامة بالبقاء في المنزل أثناء إغلاق أمرت به الحكومة لإبطاء انتشار مرض "كوفيد 19".

This is why we can’t have good things.. smdh RT @blogTO: Toronto monolith has been vandalized less than 24hrs after being put up 🤦‍♂️-📹 dj_jonny_c #Toronto #TorontoCanada #TorontoCity #TorontoArt pic.twitter.com/moQjkeDPUR — gh0stface_x (@gh0stface_x) January 1, 2021

لم يدعي أحد الحق في تلك الأحجار المتراصة التي ظهرت في أنحاء متفرق من العالم، ثم اختفت فجأة. بحلول صباح الجمعة، تم تشويه مونوليث تورنتو بالطلاء الأحمر.

اكتسبت أخبار أول مونوليث في صحراء يوتا في نوفمبر/ تشرين الثاني شهرة واسعة وتصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

Mysterious monolith appears seemingly overnight along Toronto’s shoreline https://t.co/JlppzM0XI4 pic.twitter.com/WPIU4CJkk8 — CTV News (@CTVNews) December 31, 2020

​وأشار الكثيرون إلى تشابه الجسم الغامض مع الكتل الفضائية التي أدت إلى قفزات هائلة في التقدم البشري في فيلم الخيال العلمي الكلاسيكي لستانلي كوبريك "2001: ملحمة الفضاء".