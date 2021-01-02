بولتون: ترامب يسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري

اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، اليوم السبت، الرئيس دونالد ترامب بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري، وذلك عقب تصويت الحزب لصالح إبطال حق الرئيس في "الفيتو" ضد موازنة الدفاع.

وقال بولتون في تغريدة عبر تويتر: "يبدو أن آخر أهداف ترمب هو تمزيق حزبه، أنه يوقد بنفسه نار جنازته السياسية من خلال مهاجمته للجمهوريين الذين تجرؤوا على رفض الخضوع له".

Apparently, @realdonaldtrump's last goal is to tear apart his party. He's lighting the torch to his own political funeral pyre by attacking Republicans who dare not kiss his ring. https://t.co/bt9SRlR3QI — John Bolton (@AmbJohnBolton) January 2, 2021

وأبطل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، أمس الجمعة، حق ترامب في النقض (الفيتو)، للمرة الأولى خلال ولايته، ليقروا مشروع قانون للإنفاق الدفاعي برغم اعتراضاته القوية قبل 20 يوما من تركه المنصب.

وفي جلسة نادرة انعقدت في أول يوم من العام، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا مقابل 13، ليحقق بذلك أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال الفيتو الرئاسي بدعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، قبل يومين من أداء الكونجرس الجديد للقسم يوم الأحد. ولم يتمكن المجلس من إبطال حق النقض في ثماني مرات سابقة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول، رفضه ميزانية الدفاع، وقرر إعادتها مجددا إلى الكونغرس الأمريكي.

وأشار البيت الأبيض في وقت سابق خلال بيان إلى، أن ترامب قال في حيثيات رفضه إنه "لن يقدم هدية إلى الصين وروسيا، بالموافقة على تلك الميزانية".

وقال ترامب: "لسوء الحظ، فشلت تلك الميزانية في تضمين تدابير الأمن القومي الحاسمة، وتضمنت بنودا، لا تحترم قدامى المحاربين لدينا وتاريخ جيشنا، وتتعارض مع الجهود التي تبذلها إدارتي لوضع أمريكا في المرتبة الأولى في إجراءاتنا المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية".