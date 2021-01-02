المرشد الإيراني يتوعد أمريكا ويتحدث عن "حادث غير عادي سيذكره التاريخ"

نشر المرشد الإيراني، علي خامنئي، تدوينة مساء أمس الجمعة، على موقع "إنستغرام"، أشاد فيها بقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والذي اغتيل قبل عام في العراق.

وقال خامنئي: "استشهاد سليماني حدث تاريخ، ليس مجرد حادث عادي ينساه التاريخ. لقد سجله التاريخ نقطة مضيئة حيث أصبح الشهيد سليماني بطل الشعب الإيراني وبطل الأمة الإسلامية، وهذه نقطة أساسية"، مضيفا أن "الإيرانيين يفخرون بأنفسهم وبأن رجلا من بينهم نهض من قرية نائية وسعى وجاهد وبنى نفسه، وتحول إلى شخصية مضيئة وبطل للأمة الإسلامية".

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وكان خامنئي، قد أكد، خلال استقباله منظمي مراسم إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد سليماني والمهندس، وأسرة سليماني، مؤخرا، أن "تشييع الملايين لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في إيران والعراق، كان الصفعة الأولى للأمريكيين".

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.