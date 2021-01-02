اللقاح الإيراني المركب لفيروس كورونا يدخل مرحلة الاختبار البشري

كشف رئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية الإيرانية، الدكتور حسن أبو القاسمي، أن اللقاح الإيراني يمر بمرحلة الاختبار على الحيوانات حاليا مع نجاح ملحوظ له حتى يومنا هذا.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات القاسمي الذي اعتبر أن اللقاحات المركبة تعتبر هي الجيل الثالث من اللقاحات.

وقال أبو القاسمي إن "المحققين في مستشفى بقية الله دخلوا ميدان إنتاج لقاح كورونا وحققوا نجاحات ملحوظة، معتبرا أن هذا النشاط لا يعد موازيا للجهود الأخرى في إنتاج اللقاح بل سيزيد من خبرة الباحثين الإيرانيين ويعزز قدراتهم العلمية".

وأشار القاسمي إلى أن "ثقة الباحثين الإيرانيين في اقتحام هذا الميدان أكثر أهمية من إنتاج اللقاح، أي أنهم عندما يطرقون هذا المجال فإنهم سيكونون مستقبلا قادرين على إنتاج المزيد من العلاجات كأدوية السرطان مثلا".