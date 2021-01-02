ظهور متراصة جديدة في مدينة كندية

أفادت وسائل إعلام كندية، اليوم السبت، عن ظهور متراصة غريبة خلال ليلة 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في مدينة تورونتو.

وأشار موقع قناة "كندا نيوز" الكندي أن الجسم الغريب يبلغ ارتفاعه حوالي 3 أمتار ونصف وهي كناية عن متراصة شبيهة لهياكل ظهرت في بلدان أخرى.

Mysterious monolith appears seemingly overnight along Toronto’s shoreline https://t.co/TCuP1xHHgH pic.twitter.com/ErqMqWpQIM — CP24 (@CP24) December 31, 2020

وبحسب الموقع قام مجهولون بمهاجمة الجسم الغريب وعمل البعض على تغطيته بالطلاء الأحمر.

وبدأت قصة المتراصة الغامضة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عندما شوهدت الأولى في صحراء يوتا ثم في عدة أماكن أخرى حول العالم، بما في ذلك رومانيا وكولومبيا وهولندا وبولندا والمملكة المتحدة.