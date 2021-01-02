الرئيس الإيراني يزيح الستار عن الطابع التذكاري الخاص بقاسم سليماني... صورة

أزاح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، الستار عن طابع تذكاري خاص بالقائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولي لاغتياله.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، برئاسة روحاني.

ازاح رئيس الجمهورية الستار عن طابع تذكاري خاص للشهيد سليماني(لواء القلوب) تزامنا مع الذكرى السنوية الاولي لاستشهاد الفريق الشهيد #قاسم_سليماني https://t.co/7LFxPNdHhi pic.twitter.com/YPJVe6g9gQ — ارنا العربیة (@irna_arabic) January 2, 2021

وكان روحاني، قد قال الأربعاء الماضي، إن "واشنطن انتقمت من سليماني بعد أن أفشل مخططاتها في المنطقة".

وأضاف أن "اغتيال سليماني، جريمة وحشية يقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو وراءها، وهما المسؤولان عن هذه الجريمة إضافة الى أطراف أخرى".

وأكد أن "اغتيال سليماني جاء انتقاما من إيران وشعوب المنطقة واستقلالها، لأنها وقفت بوجه المؤامرات الصهيونية وأحبطتها".

وأوضح أن "تنظيم داعش الإرهابي هو صنيعة الصهاينة والأمريكان الذين هم المستفيد الأول من خلق الاضطرابات والانهيار الأمني في المنطقة، مشيرا الى أن الصهاينة هم المنتفعون من انعدام الأمن في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وافغانستان، وبالتالي فأنهم اغتالوا القائد سليماني لأنه وقف الى جانب هذه الدول، وحال دون تحقيق المصالح الصهيونية".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.