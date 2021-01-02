السلطات الفرنسية توقف احتفالا يحضره آلاف المواطنين خرقوا قرار حظر التجمع والتجول

أعلنت السلطات الفرنسية، يوم أمس الجمعة، عن توقيف حفل سري ضخم حضره أكثر من 2500 شخص، وذلك احتفالا برأس السنة في منطقة بريتاني الفرنسية.

وذكر موقع "BFMTV" الفرنسي نقلا عن وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانين، أن ضباط من الشرطة الفرنسية أوقفوا حفلة سرية في منطقة بريتاني الفرنسية كان يحضرها حوالي 2500 شخص، وتم إيقافها بسبب قرار حظر التجول في البلاد.

La #raveparty est toujours en cours à #Lieuron. Pour rappel, cette rave party organisée en #Bretagne pour fêter le Nouvel an réunit depuis jeudi soir plus de 2 500 personnes pic.twitter.com/Ss694TY1Or — Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) January 2, 2021

وبحسب مصادر السلطات الفرنسية، حاولت الشرطة التدخل واضطرت إلى ايقاف الحفل المقام بمناسبة عيد رأس السنة، لكن الحضور اعترضوا على الأمر وهاجموا الشرطة بأدوات مختلفة ما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة.

#raveparty #Lieuron Les contrôles gendarmerie aux abords du site se poursuivent.

Verbalisation systématique de toutes les personnes quittant les lieux.

👉 Plus de 200 PV déjà relevés#NotreEngagementVotreSecurite pic.twitter.com/SUpLQVzOUf — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) January 1, 2021

كما أقدم بعض الحاضرين على إشعال الحرائق والتي طالت العديد من سيارات الشرطة وقوات الأمن، ما دفع الشرطة إلى طلب التعزيزات الأمنية وتنظيم حواجز سير لإلقاء القبض على كل من حضر الحفل غير المرخص.

وبهذا الصدد قال وزير الداخلية الفرنسية: "قوى الأمن الداخلي، التي كانت في الموقع بأعداد كبيرة ليلاً بناءً على طلبي، فضلاً عن عمليات التفتيش المكثفة أدت إلى التوقيف الحفلة في ليرون. وسنواصل إجراء الفحوصات وإصدار الغرامات لكل مشارك بمجرد مغادرتهم المكان".