مسئول صيني: البيانات الخاصة بفاعلية لقاحنا الصادرة من الصين والإمارات صحيحة رغم اختلافها

أكد يانغ شياو مينغ، رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم الصينية، أن النتائج الخاصة بفاعلية اللقاح الصيني صحيحة رغم اختلافها.

وبحسب تصريحات لجريدة "غلوبال تايمز" فقد قال يانغ في تصريحات صحفية إن النتائج الخاصة بفاعلية لقاح صيني للوقاية من فيروس كورونا، والصادرة من كل من الصين والإمارات حقيقية وسليمة رغم اختلافها.

وكان تضاربا قد رصدته وسائل إعلامية من خلال تصريحات صادرة عن الشركة المنتجة للقاح، وأخرى أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة في إعلانها الذي عللت فيه موافقتها على اللقاح وبالتالي تعاقدها على كميات منه.

ففي حين قالت الشركة المنتجة إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 79.34% بناء على تحليل مؤقت للمراحل المتأخرة من التجارب السريرية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الـ9 من ديسمبر/ كانون الاول الماضي أن فاعلية اللقاح بلغت 86%.

وقال يانغ في تصريحات لجريدة غلوبال تايمز التي تصدرها صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، "إن معايير الدول وإجراءاتها في تشخيص المرض تكون بها اختلافات معينة ومن ثم تجيء النتائج النهائية مُختلفة".

وعلل يانغ هذا التضارب بقوله "لذلك كانت هناك اختلافات بين البيانات الشاملة الواردة من بلدان متعددة وبيانات نسبة الحماية التي سبق وقامت الإمارات والبحرين بتقييمها من قبل".

وأضاف "لكن هاتين النتيجتين حقيقيتان وسليمتان"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن البيانات.

جدير بالذكر أن الصين قد وافقت الخميس الماضي على طرح أول لقاح محلي للوقاية من كورونا للاستخدام العام، وهو لقاح طورته شركة تابعة لشركة سينوفارم المدعومة من الدولة.