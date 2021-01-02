"أحضاننا مفتوحة"... إيران توجه طلبا إلى السعودية بشأن "حرب اليمن وحصار قطر"

أكدت، وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن "أحضان إيران مفتوحة إذا أرادت السعودية العودة إلى المسار الصحيح"، مشيرة إلى أن سياسات طهران تجاه الرياض ثابته وواضحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في حوار مع وكالة "فارس" الإيرانية، إن "طهران ردت على أي رسالة تسلمتها من السعودية من دون تأخير"، مؤكدا أن طهران لم تتسلم بعد رد الرياض على مبادرة السلام في مضيق هرمز . وقال "علاقاتنا مع السعودية وبعض دول المنطقة ستبقى تعاني من مشكلات طالما بقيت هذه الدول تعتقد أنه يمكنها شراء السلاح بمليارات الدولارات لضمان أمنها".

وأضاف سعيد زاده، أن "على السعودية التوقف بشكل عاجل عن ارتكاب الأخطاء الاستراتيجية وانتهاج السياسات الخاطئة وإنهاء حرب اليمن وحصار قطر والتدخل في شؤون دول الجوار"، داعيا السعودية أيضا إلى "إيقاف أنشطة السلفيين والوهابيين على أرضها وألا تضع مواردها المالية في يد المتطرفين".

واعتبر خطيب زاده، أن "المسار الصحيح هو مسار التعاون الإقليمي وليس شراء الأمن من القوات التي هي مصدر زعزعة الأمن في المنطقة"، مضيفا أن "على حكام السعودية أن يصلوا إلى درجة من النضج والثقة بالنفس للتوصل إلى حل إقليمي للتعاون من دون الحاجة إلى دولة أكبر من خارج المنطقة".