حاكمة طوكيو وآخرون يطالبون حكومة اليابان بإعلان الطوارئ بسبب كورونا

حثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام ثلاث مقاطعات أخرى، الحكومة اليابانية اليوم السبت، على إعلان حالة الطوارئ بعد عودة حالات الإصابة بكورونا للزيادة.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين بعد اجتماع الحكام إن الحكومة تحتاج إلى الاستماع إلى آراء الخبراء قبل اتخاذ قرار بشأن إعلان حالة الطوارئ. وفقا لـ "رويترز".

وسجلت طوكيو في 31 ديسمبر كانون الأول رقما قياسيا من الإصابات بلغ 1337، وسجلت أمس 783 حالة فقط.

كما سجلت الحالات على مستوى اليابان ككل رقما قياسيا أيضا في 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 4250 إصابة جديدة.

وناشد الإمبراطور ناروهيتو الشعب بالتعاون لاجتياز أزمة الجائحة في تسجيل مصور لكلمته بمناسبة العام الجديد أذيع يوم الجمعة.

وأصدر رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بيانا مكتوبا تعهد فيه "بحماية أرواح الناس" والعمل على اتخاذ "إجراءات لمكافحة الفيروس وتحقيق التعافي الاقتصادي".