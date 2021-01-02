النيجر.. جولة ثانية من انتخابات الرئاسة ومرشح الحزب الحاكم متصدر

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في النيجر أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 27 كانون الأول/ديسمبر لم تسفر عن فوز أي من المرشحين لرئاسة البلاد بنسبة 50 بالمئة من الأصوات الصحيحة للمشاركين في التصويت.

وقالت اللجنة في إيجاز صحفي بثه التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، أن مرشح الحزب الحاكم محمد بوزوم حصل على 39.33 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين فيما حصل منافسه المعارض السياسي محمد عثمان عثمان على 16.99 بالمئة من الأصوات.

وقالت اللجنة إنها ستنظم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الحاصلين على المركز الأول والثاني.

وتعهد الرئيس، المنتهية ولايته، محمدو إيسوفو بتسليم السلطة سلميا للمرشح الفائز. وقال ايسوفو، الذي تولى الرئاسة لولايتين دستوريتين، "أتعهد بتسليم السلطة في 2021 لخليفة منتخب ديمقراطيا، سيكون أعظم إنجاز لي وسيكون الأول في تاريخ بلادنا".

وعانت النيجر لعقود من انقلابات عسكرية، كما تعاني من هجمات إرهابية تشنها جماعات متشددة على مناطق متفرقة من شمال وشرق البلاد، أوقعت منذ 2010، مئات القتلى وآلاف المصابين.