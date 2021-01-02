"أحد رموز القوة"... أردوغان يفتتح رابع أضخم مشروع في العالم فوق الفرات.. صور وفيديو

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أحد أكبر المشاريع المعمارية في العالم فوق نهر الفرات شرقي تركيا.

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم الاحتفال بافتتاح جسر ونفق "كومورهان" عن طريق اتصال أجراه من خلال الفيديو كونفرانس.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، يربط الجسر الجديد بين ولايتي إلازيغ وملاطية شرقي تركيا، ويعتبر رابع أضخم مشروع في العالم، بحسب المصدر.

وكشف الرئيس التركي خلال كلمته عن بعض مزايا المشروع مشيرا إلى أن ارتفاع برجه الوحيد يبلغ 168.5 أمتار وطول القسم المعلق الأوسط 380 مترا.

وبين أردوغان أن الطول الإجمالي للجسر يبلغ 660 مترا، وأن الجسر الجديد يقع فوق نهر الفرات، وسيساهم بتوفير الوقت والمحروقات ويعزز حركة النقل في المنطقة، وأن تكلفة هذا المشروع تبلغ 720 مليون ليرة تركية (نحو 96 مليون دولار).

وأشار الرئيس التركي إلى أن المشروع نفذ بالإمكانيات المحلية بنسبة 100%، معتبرا أنه "أحد رموز قوة وقدرات الهندسة التركية"، على حد وصفه.

واعتبر أردوغان أن الجسر الجديد هو "نقطة وصل مهمة بين الاتجاهات الأربعة داخل تركيا، فضلا عن تشكيله رابطة بين ألازيغ وملاطية".

أردوغان يفتتح جسر “كومورهان” رابع أكبر مشروع من نوعه في العالم شرقي تركياhttps://t.co/EeMRcLEVAl pic.twitter.com/cv3xdKNObj — aljisrturk (@AljisrT) January 2, 2021

وبحسب الوكالة، يبلغ الطول الإجمالي لجسر ونفق "كومورهان" 5 آلاف و155 مترا، ويتألف من "جسر بطول 660 مترا، ونفقين بطول 2400 مترا، وطرقات بطول 2095 مترا".