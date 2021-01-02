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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020

    ضجة في "آيا صوفيا" لحظة دخول أردوغان للصلاة في أول أيام العام الجديد... فيديو

    © REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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    أقام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، أول صلاة له في العام الجديد في داخل "أيا صوفيا"، المعلم التاريخي الذي تسبب بجدل واسع في عام 2020.

    توجه الرئيس أردوغان، أمس الجمعة، إلى "آيا صوفيا" لأداء صلاة الجمعة، في أول أيام العام الجديد 2021، وانتشرت صور ومشاهد للحظة دخول الرئيس التركي لإقامة الصلاة في أغلب وسائل الإعلام التركية.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020
    © REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
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    وبحسب صحيفة "haberler" التركية، أمسك المواطنون هواتفهم المحمولة والتقطوا صورا لدخول الرئيس التركي إلى "آيا صوفيا" لأداء الصلاة.

    وتجاهل بعض المواطنين، بحسب الصحيفة، دعوات إمام الجامع وتحذيراته لهم بعدم الوقوف، لكن المواطنين تهافتوا لالتقاط صور تذكارية للحظة دخول أردوغان.

    وأقيمت في 25 يوليو/تموز من العام الماضي، أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"، بحضور الرئيس التركي رجب طب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز 2020، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف، الأمر الذي أحدث جدلا واسعا حول العالم.

    يذكر أنه في عام 532م، أمر الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول، ببناء الكنيسة في القسطنطينية (إسطنبول حالياً) على أنقاض أخرى تعرضت للبناء والهدم أكثر من مرة، واستغرق بناء كاتدرائية آيا صوفيا والتي تعني "الحكمة الإلهية" باللغة اليونانية خمس سنوات، وبعد اكتمال البناء، ذكر المؤرخون أنه من شدة إعجاب الإمبراطور بالكاتدرائية قال لحظة دخوله إليها: "يا سليمان لقد تفوقت عليك" في إشارة إلى النبي سليمان الذي كان يسخر الجن لإقامة الأبنية العظيمة، بحسب المرويات الدينية.

    ظلت آيا صوفيا أضخم كاتدرائية مسيحية في العالم حتى بناء كاتدرائية إشبيلية عام 1520م، واستمرت مركزاً للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية لأكثر من 900 عام، وبعد سقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين عام 1453م حُولت الكنيسة إلى مسجد.

    وبقيت آيا صوفيا مسجداً إسلامياً إلى أن منع مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة ورئيس الجمهورية آنذاك، إقامة الشعائر الدينية في المسجد عام 1931 قبل صدور مرسوم حكومي عام 1934 بتحويله إلى متحف فني بهدف إهدائه إلى الإنسانية.

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    الكلمات الدلالية:
    كاتدرائية آيا صوفيا, تركيا, أردوغان
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