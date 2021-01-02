أرمينيا تكشف عن الحصيلة النهائية لأعداد قتلاها في المعارك مع أذربيجان

كشفت السلطات الصحية الأرمنية، اليوم السبت، عن الحصيلة النهائية لأعداد القتلى الأرمنيين نتيجة الصراع الأخير الذي دار بينها وبين أذربيجان في قره باغ.

يريفان- سبوتنيك. قالت وزارة الصحة الأرمنية، إن أكثر من 3000 أرميني قتلوا في الحرب الأخيرة مع أذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ، وذلك في الفترة ما بين 27 سبتمبر/ أيلول و9 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة في منشور لها على "فيسبوك" إنه "بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني، تم إجراء تشريح لـ3330 جثة... جرى التعرف على 436 جثة منهم".

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.

وعقب ذلك، توصلت روسيا وتركيا بعد محادثات بينهما على إنشاء مركز مراقبة لوقف إطلاق النار في "قره باغ" تشرف عليه قوات البلدين.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.