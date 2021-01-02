غندلمان: إسرائيل بطلة العالم في تطعيم مواطنيها ضد كورونا

نشر أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، رسميا توضيحيا يكشف وضع دولة إسرائيل بين دول العالم التي بدأ مواطنوها تلقي لقاح كورونا.

وكتب غندلمان، على "تويتر" اليوم السبت: "إسرائيل بطلة العالم في تطعيم مواطنيها ضد كورونا".

ويظهر الرسم التوضيحي عدة دولة بدأت تطعيم مواطنيها باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لكنها جميعا تأتي بعد إسرائيل، التي يشير الرسم التوضيحي إلى تقدمها بصورة كبيرة من حيث نسبة السكان الذين حصلوا على التطعيم.

والتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، المواطن الإسرائيلي الذي يمثل العدد مليون بين الحاصلين على التطعيم من مواطني إسرائيل، مؤكدا أنهم يسيرون بسرعة كبيرة نحو الخروج من الجائحة.

وكتب أوفير غندلمان، في تدوينة أخرى: "إسرائيل تقود العالم في تطعيمات كورونا"، مضيفا: "سنتغلب على الوباء وسنكون قادرين على العودة إلى حياتنا الطبيعية في نهاية المطاف".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 83 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.8 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

إسرائيل... بطلة العالم في تطعيم مواطنيها ضد كورونا! 🇮🇱💪 pic.twitter.com/y5qHesznSc — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 2, 2021

وبدأت إسرائيل جولة التطعيم في 20 من الشهر الماضي، بعدما أقرت السلطات الصحية استخدام لقاح شركة "فايزر"، وبالفعل تلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفلين اللقاح في وقت سابق.

وبحسب وزارة الصحة، فإن أول من تلقى التطعيم هم الطواقم الطبية والعاملين في قطاع الصحة، بحسب الترتيب التالي؛ الطاقم الطبي في المستشفيات، وصناديق المرضى، والعيادات الخاصة، وعيادات الأسنان، ومستشفيات الشيخوخة والطب النفسي، وطلاب التمريض والطب الذين يجرون جولات سريرية، وكذلك الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاما فما فوق.