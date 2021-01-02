إعلام: الجيش الإسرائيلي يتأهب لهجوم إيراني من العراق أو اليمن

يتأهب الجيش الإسرائيلي، لهجوم إيراني، انطلاقا من دولة ثالثة، هي اليمن أو العراق، بحسب إعلام عبري.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، نقلا عن مصادر عسكرية لم تسمها.

والأسبوع الماضي، أجرى الجيش الإسرائيلي تقييمات حيال إمكانية "تفعيل" إيران قوات موالية لها في دول "الدائرة الثانية"، من أجل شن هجوم على إسرائيل بصواريخ أو بطائرات بدون طيار، وفق القناة.

وكشفت القناة أن تدريبات أجراها الجيش الأسبوع الماضي لمحاكاة تعرض إسرائيل لهجمات من العراق أو اليمن، عبر الصواريخ أو الطائرات المسيرة أو وسائل أخرى يتم تشغيلها عن بعد.

وأضافت: "في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن الإيرانيين يستعدون لمثل هذه العملية في الوقت الحالي، وأن الميليشيات الموالية لإيران في العراق أو المتمردين الحوثيين (جماعة "أنصار الله") في اليمن قد تنفذ عمليات انطلاقا من أراضيهم ضد إسرائيل".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان، قال لموقع "إيلاف" السعودي، قبل 8 أيام أن "هناك أشياء تحدث في الدائرة الثانية"، في إشارة إلى لليمن والعراق، لافتا إلى أن إسرائيل مستعدة لمواجهة تلك الاحتمالية وإحباطها.

ويصادف غدا الأحد، الذكرى الاولى لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت مؤخرا، عن انطلاق غواصة إسرائيلية في مياه الخليج العربي، في خطوة فسرها مراقبون بسعي إسرائيل إلى ضمان رد سريع على أية محاولة لاستهدافها، لاسيما من قبل جماعات مسلحة موالية لإيران.

وتزايد التوتر بين إيران من جهة وكل من إسرائيل والولايات المتحدة مؤخرا، بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتهام طهران تل أبيب بالوقوف خلف العملية.