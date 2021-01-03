مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية ميتشغان الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم بعد اصطدام طائرة صغيرة بمنزل خارج مدينة ديترويت بولاية ميشيغان.

ووفقا لمكتب شرطة مقاطعة أوكلاند إنه من المعتقد أن القتلى الثلاثة هم الطيار واثنان من الركاب.

وقال المكتب إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد والتي تعيش في المنزل، الواقع إلى الشمال مباشرة من مطار أوكلاند، نجت من الحادث، لكن المنزل اشتعلت فيه النيران.

VIDEO: A plane has crashed into a home in Oakland County.https://t.co/cPvIxbbSfM Video from Justin Maddox pic.twitter.com/nSyulpdNm7 — Mid-Michigan NOW (@midmichigannow) January 2, 2021

وقال أحد أفراد العائلة لمحطة "سي إن إن" الأمريكية إن الأسرة كانت بالداخل عندما تحطمت الطائرة. ذكرت منظمة حقوق المرأة العالمية أنه لو بقيت الأم والأب وثلاثة أطفال في غرفة المعيشة ، لكانت القصة مختلفة.