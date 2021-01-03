إيران تعلن انخفاض وفيات كورونا في البلاد الى الخمس

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران، على رضا رئيسي، أمس السبت، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد انخفض إلى الخمس.

وقال رئيسي في تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الإيراني: إنه كان يتم قبل فترة ارقاد أكثر من 3 آلاف مريض مصاب بفيروس كورونا في المستشفيات يوميا لكن العدد انخفض إلى نحو 350 مريضا".

وأضاف: "عدد المتوفين يوميا بسبب المرض والذي كان قد بلغ نحو 500 قد انخفض الآن نحو 100 أي أنه بلغ الخمس في مؤشر إلى أن القيود والإجراءات المتخذة كانت مؤثرة جدا".

وعن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قال رئيسي إنها دخلت إلى دول مجاورة للبلاد مثل تركيا وباكستان وعمان وسيدخل البلاد عاجلا أم آجلا.

يشار إلى أن إجمالي وفيات كورونا في إيران يتخطى حاجز الـ55 ألف حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة مليون و230 ألف إصابة.