وكالة: مقتل وجرح عشرات المسلحين بمنطقة هلمند في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بمقتل وجرح عشرات المسلحين في اشتبكات وغارات جوية في ولاية هلمند المضطربة في أفغانستان.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية بيان الجيش الأفغاني وجاء فيه: "استطاعت القوات العسكرية ضمن فيلق 215 من قتل زعيم منظمة طالبان الإرهابية، شفيع الله الملقب بمولوي نازم مع عدد من رجاله إثر غارات جوية على مناطق محيطة بولاية هلمند".

وأضاف البيان: "كما قتل 54 من مسلحي طالبان وأصيب ثمانية آخرون خلال غارات جوية واشتباكات منفصلة مع الجيش في مدن سورغودار وبشران في ضواحي لاشكر جاه، وكذلك في مناطق نوايي باراكزاي وغارمسير وناد علي".

وتابع البيان أن "من بين المسلحين القتلى، قائد إحدى مناطق طالبان، عبد السلام، وثلاثة خبراء متفجرات من المسلحين".

كما أشارالبيان أن 8 مراكز سيطرة وقيادة تابعة لطالبان وكمية كبيرة من الأسلحة والمركبات والعديد من الصواريخ الموجهة، العائدة للمسلحين، قد دُمرت خلال الضربات الجوية. وتعتبر ولاية هلمند، المعروفة بزراعة الخشخاش، معقلا معروفا لطالبان. وحتى الآن، لم تعلق طالبان على هذا البيان.