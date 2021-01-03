روسيا وإيران تجتمعان قريبا لمناقشة إنتاج اللقاح المضاد لكورونا

قال مصدر في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، إن وزيري الصحة في إيران وروسيا سيجتمعان قريبًا لمناقشة التعاون بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال المصدر "الاجتماع مقرر على مستوى نواب الوزراء وموعد عقده يعتمد على اتفاق الطرفين. وسيكرس الاجتماع لبحث استمرار التعاون بشأن هذا الموضوع (اللقاحات المضادة لفيروس كورونا)".

في وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي لصحيفة "إيزفيستيا'' إن طهران وموسكو تستعدان لعقد اجتماع شخصي حول قضية إنتاج اللقاح.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الجمعة الماضي، عن تخصيص 200 مليون يورو لشراء 16.8 مليون حقنة لقاح كورونا.

ونوهت وزارة الصحة الإيرانية بالخبرة التي تمتلكها روسيا في استخدام التقنيات الجديدة لإنتاج لقاحات كورونا المستجد، مؤكدة أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" سيكون ضمن اللقاحات التي سيتم شراؤها.