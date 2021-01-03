إثيوبيا تستبق الاجتماع الثلاثي بـ"إعلان مثير" بشأن سد النهضة

أعلن، وزير الري والمياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأحد، بناء 78٪ من "سد النهضة"، مشيرا إلى أن "المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن التعبئة والتشغيل ستبدأ اليوم".

وقال بيكيلي، في تغريدة له ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "الاجتماع الذي دعا إليه وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا والرئيس الحالي لمكتب الاتحاد الأفريقي، سيضم 6 وزراء مسؤولين عن الشؤون الخارجية والمياه في الدول الثلاث، ومن المتوقع أن يحضر المراقبون والخبراء المكلفون بالاتحاد الأفريقي".

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء أمس السبت، أن "وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، ووزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، سيشاركان في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي ستستأنف اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر مسؤول، أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه للوصول لإتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق، ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الإتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة.