بفعالية 62.1%... الهند تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح أسترا زينيكا

تستعد الهند، التي أحصت حتى الآن أكثر من 10.3 مليون حالة إصابة بمرض كوفيد 19 وحوالي 150.000 حالة وفاة، للموافقة على ثلاث لقاحات، بما في ذلك لقاح مطور محليا و"سبوتنيك V" الروسي، والذي سيتم طرحه قريبًا من خطوط التجميع في أربع شركات هندية الكبيرة.

وكذلك وافقت لجنة خبراء حكومية هندية على اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البيولوجية السويدية البريطانية "أسترا زينيكا" وجامعة أكسفورد للاستخدام الطارئ في البلاد لتحصين المواطنين ضد عدوى فيروس كورونا.

كان هناك عدم يقين بشأن لقاح "أسترا زينيكا"، حيث أظهرت البيانات المنشورة في مجلة "لانسيت" في نوفمبر/تشرين الثاني أن حقنتين كاملتين كانتا فعالتين بنسبة 62.1٪ (وهو أدنى مؤشر أظهرته اللقاحات المعتمدة حول العالم).

ودخلت "أسترا زينيكا" منذ ذلك الحين في شراكة مع الشركة المصنعة للقاح الروسي "سبوتنيك V"، والذي أثبت فعالية تلقيح بنسبة 91.4٪ استنادًا إلى تحليل البيانات لنقطة التحكم النهائية للتجارب السريرية، ويهدف التعاون لرفع كفاءة لقاح أسترا زينيكا.

ووقعت "أسترا زينيكا" في وقت سابق اتفاقية مع المعهد الهندي "إس إي إي" (SII) لإنتاج مليار جرعة من لقاحها التجريبي AZD1222 ، أو "كوفي شيلد" (Covishield) كما يطلق عليه في الهند.

Indian regulator recommends for approval full-dose regimen of AstraZeneca’s vaccine with efficacy of 62.1% based on phase 3 clinical data. Sputnik V is working on clinical trials with AZ to increase the efficacy of AZ vaccine to over 90%.https://t.co/kt7qRHCsCS — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 2, 2021

بدوره صرح وزير الإعلام والإذاعة الهندي، براكاش جافاديكار، للصحفيين يوم أمس السبت بأن هناك ثلاث لقاحات أخرى على الأقل في قائمة الانتظار للموافقة عليها في الهند، منها واحدة مطورة محليًا (باهارات بيوتشيس كوفاكسين، و Zydus Cadila's ZyCoV-D، و "سبوتنيك V" الروسي، والذي سيتم قريبًا تصنيعه في الهند أيضًا.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف في وقت سابق إن أربع شركات تصنيع هندية كبيرة الحجم تخطط لإنتاج حوالي 300 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي هذا العام.

على عكس اللقاح البريطاني السويدي، يعتمد "سبوتنيك V" على استخدام تقنية ناقلات الفيروسات الغدية في لقاحات ناقلات الأمراض، والتي اكتسبت زخمًا منذ الثمانينيات، وأثبتت مرارًا وتكرارًا أنها آمنة وفعالة في استطلاعات متعددة.