إسرائيل تطوي صفحة اتفاق بيع أنظمة القبة الحديدية لواشنطن بتسليمها الدفعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها أكملت اتفاق تسليم أنظمة القبة الحديدية للدفاع الجوي للجيش الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية " قامت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي بتسليم أنظمة القبة الحديدة المتخصصة بالدفاع الجوي للجيش الأمريكي".

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن "تسليم القبة الحديدية للجيش الأمريكي يظهر مرة أخرى العلاقة الوثيقة بين وزارة الدفاع الإسرائيلية والأمريكية ومدى فعالية النظام ضد التهديدات المختلفة والقدرات التكنولوجية الممتازة للصناعة الإسرائيلية".

يشار إلى أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" تقوم باكتشاف وتقييم واعتراض مجموعة متنوعة من الأهداف قصيرة المدى، مثل الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، إضافة إلى اعتراض الطائرات المسيرة وقذائف الهاون.

وأعلن الجيش الأمريكي في وقت مضى أنه يعتزم شراء عدد محدود من منظومات أسلحة القبة الحديدية. وأضاف الجيش في بيان أنه "يقيم خيارات أخرى بشأن احتياجات على مدى زمني أطول".

وقال الجيش الأمريكي: "القبة الحديدية سيجري تقييمها وتجربتها كمنظومة متاحة حاليا لحماية الجنود الأمريكيين المنتشرين في مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات غير المباشرة بإطلاق النار والتهديدات الجوية".