بابا الفاتيكان ينتقد "المتحايلين" على كورونا في ليلة رأس السنة

وجه بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، اليوم الأحد 3 يناير/كانون الثاني، انتقادات إلى من وصفهم بـ"المتحايلين" على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

وأدان البابا فرانسيس، خلال عظة نقلتها وكالة "رويترز"، الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج في عطلة هربًا من الإغلاق بسبب فيروس كورونا ، قائلاً إنهم بحاجة إلى إظهار وعي أكبر بمعاناة الآخرين.

وفي حديثه بعد مباركة الظهيرة الأسبوعية ، قال فرانسيس الأول إنه "قرأ تقارير صحفية عن أشخاص يستقلون رحلات جوية للفرار من القيود الحكومية والبحث عن المتعة في أماكن أخرى".

وتابع بابا الفاتيكان ""لم يفكروا في أولئك الذين كانوا يقيمون في منازلهم، والمشاكل الاقتصادية للعديد من الأشخاص الذين تضرروا بشدة من الإغلاق، والمرضى، (كانوا يفكرون) فقط في الذهاب في عطلة والاستمتاع ".

وقال البابا في خطاب فيديو من مكتبة القصر الرسولي بالفاتيكان: "لقد أحزنني هذا حقًا".

عادةً ما تُمنح مباركة الملائكة التقليدية من نافذة تطل على ساحة القديس بطرس، ولكن تم نقلها إلى الداخل لمنع أي تجمع حشود والحد من انتشار "كوفيد 19".

وأكمل بابا الفاتيكان "لا نعرف ما الذي سيحفظه لنا عام 2021، ولكن ما يمكن أن نفعله جميعًا معًا هو بذل المزيد من الجهد لرعاية بعضنا البعض. هناك إغراء للاعتناء بمصالحنا فقط ".

وفرضت دول عديدة قيودا صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 84 مليون شخص في أنحاء العالم، وفقا لآخر حصيلة لرويترز.