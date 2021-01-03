الشرطة الكندية تعتقل محتفلين بالأعياد من داخل منزلهم بسبب كورونا... فيديو

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في كندا تظهر فيه عناصر من الشرطة الكندية عند قيامها باعتقال مواطنين بسبب شكوى تقدم بها أحد جيرانهم.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة في مقاطعة كيبيك الكندية تداهم منزلًا وتعتقل شخصين على الأقل من داخله.

وأشارت الصحف المحلية إلى أن أحد الجيران قدم شكوى بوجود تجمع لأكثر من 6 أشخاص في منزل جاره في ليلة رأس السنه ينتهك قواعد التجمع المفروضة بسبب انتشار وباء كورونا في البلاد.

وبحسب صحيفة "مونتريال جورنال" الكندية، ضم تجمع ليلة رأس السنة الذي حدث في المنزل ستة أشخاص بعضهم أفراد من خارج الأسرة، الأمر الذي يعد انتهاكا للقواعد التي فرضتها كيبيك على مثل هذه المناسبات.