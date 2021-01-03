مقتل 18 شخصا على الأقل خلال جنازة في مكان لحرق الجثث... فيديو وصور

قالت ضابطة شرطة إن 18 شخصا على الأقل قُتلوا بعد ظهر اليوم الأحد، خلال حضورهم جنازة في شمال الهند عندما انهار سقف كانوا يحتمون تحته من المطر الغزير.

وقالت الضابطة أنيتا سي ميشرام إن نحو 40 مشيعا تجمعوا تحت السقف في مكان لحرق الجثث بمنطقة غازي أباد عندما انهار السقف وحوصروا تحت ركامه. وفقا لـ "رويترز".

At least 18 people are dead after a roof collapsed at a cremation ground in #Muradnagar near Delhi, the #Ghaziabad Police said on 3 January.



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واستخدم عمال الإنقاذ كلابا بوليسية في انتشال الأحياء الذين نُقلوا إلى المستشفيات وبعضهم في حالة حرجة. وقال ضابط الشرطة إيجاج راجا في وقت لاحق إن عمليات الإنقاذ انتهت.

WATCH | A last rites ceremony for a fruit-seller at a crematorium turned fatal in #Ghaziabad as 21 people lost their lives and more than a dozen were grievously injured after the roof collapsed due to heavy rains. pic.twitter.com/KBnK24EWaH — editorji (@editorji) January 3, 2021

وتشهد محرقة الجثث الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي زخما، مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

21 killed, 20 injured in roof collapse at crematorium in #Ghaziabad's #Muradnagar https://t.co/oGyuxKHWAc — The Tribune (@thetribunechd) January 3, 2021

وسجلت الهند أكثر من 10.3 مليون إصابة بكوفيد-19 ونحو 150 ألف وفاة، لكن معدل انتشار العدوى تراجع بوضوح عن الذروة التي بلغها في أواسط سبتمبر/ أيلول.