الجيش الإسرائيلي: 9 جنود انتحروا في 2020

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انتحار 9 من جنوده من بين إجمالي 28 جنديا لقوا حتفهم خلال العام المنصرم.

جاء ذلك وفق تقرير لشعبة القوة البشرية بالجيش الإسرائيلي، نشرته قناة "كان" الرسمية.

وبحسب التقرير فإن 28 جنديا قتلوا في 2020 مقابل 27 في 2019، فيما انتحر 9 جنود، مقابل 12 حالة انتحار في العام الذي سبقه.

وبحسب المصدر ذاته، فقد قتل جنديا واحدا خلال نشاط عملياتي قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة، وقتل 6 آخرين في حوادث سير، واثنان في تحطم طائرة جنوب إسرائيل، ومثلهما في حوادث عمل، و3 في حوادث قيد التحقيق والباقي توفوا جراء الإصابة بأمراض.